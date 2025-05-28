Melody salva a ‘La Familia’

Creado: Actualizado:

Una semana después de lo que tenía especificado por contrato, Melody apareció en rueda de prensa para, en el fondo, no decir nada... Asumiendo la letra de la canción con la que se fue a Eurovisión, fue más diva que nunca (que más allá de la insufrible canción del gorila, nunca lo ha sido) y cargada de soberbia y con ninguna capacidad de autocrítica se presentó, ajena a cualquier atisbo de humildad, culpando a todo y a todos de su estrepitoso fracaso en el eurofestival. Vino a ser, y parafraseando al innombrable, producto de una conjura judeomasónica en la que todos menos ella fueron responsables: RTVE que le obligó a modificar el tema con el que ganó el Benidorm Fest (¿ha pensado que ganó la plaza sueca gracias al televoto que ahora tanto denigra?); la apuesta de la casa por Palestina y le dio por activa y por pasiva a Broncano por hacer befa y mofa tras dejarle plantado en La revuelta tras estar pactada su presencia mucho antes del certamen. Eso sí, le dio a La familia unos índices de audiencia impensables, y se dejó, tontos no somos, las puertas abiertas a El Hormiguero de Motos.