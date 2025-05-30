Un jurado para ‘Mask Singer’

Creado: Actualizado:

Mask Singer es, sin duda, el más flojo de los programas de entretenimiento familiar de Antena 3 si lo comparamos con los grandes triunfadores en su misma franja horaria: Tu cara me suena, la estrella indiscutible, El desafío o La Voz, en la versión adulta o infantil (la senior la desecharon hace un par de temporadas). En cualquier caso el programa presentado por Arturo Valls debutó en el 2020 y ahí sigue con famosos contratados a golpe de talonario (y su permanencia pactada de antemano) para ponerse dentro de un disfraz, a cuál más friki, y forzar al jurado al grito de “quítatela” a adivinar la identidad del enmascarado. Pues bien, después de cuatro ediciones manteniendo a los adivinadores, en esta quinta, que ya está en fase de grabación, se han producido cambios sustanciales. Alaska lo ha dejado y los Javis, Calvo y Ambrossi, también, bajo la sospecha que atraviesan por una crisis de pareja... creativa. Pero, tranquilos. Ana Milán, que sigue, no estará sola. La ayudarán Ruth Lorenzo, el incombustible Juan y Medio y Boris Izaguirre, el más flojo de todos.