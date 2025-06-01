El divino (im)paciente

Creado: Actualizado:

Pues menos mal que José Pablo López, presidente de RTVE, presume de ser una persona paciente, porque apenas cuarenta y ocho horas de haber presumido de semejante virtud, se ha cepillado el cincuenta por ciento de La familia de la tele. A partir de mañana lunes, su segunda franja horaria, la que conducían, tras las dos telenovelas, Aitor Albizua e Inés Hernand ya es historia. Tras la enésima reestructuración de las tardes en el menor tiempo posible, deja de emitirse. Le da un poco más de minutaje a la primera, alargan la emisión de los culebrones (La promesa mantiene su tertulia de análisis con las Carrillo) y el Aquí la Tierra pasa de 30 a 40 minutos, hasta el Telediario nocturno. Un nuevo galimatías que acabará por despistar a los espectadores que ya no saben con qué se van a encontrar cuando le den al mando. ¿Y por qué decimos esto? Porque el parche que también ha metido López con calzador para cuadrar horarios, El club de la sorpresa, que ciertamente lo es, con reportajes en forma de cápsulas sin presentación, va a ser sustituido en breve por El cazador STARS.