Una ‘Anatomía’ decepcionante

Reconozco que me dejé llevar por las promociones de la entrega de este domingo de Anatomía de... en La Sexta. El programa, que ya va por su tercera temporada (se estrenó en abril de 2023) y que busca reconstruir momentos claves de la historia de este país. La cosa iba del partido España-Malta, en diciembre de 1983, que acabó con un impensable 12-1 y que abrió al combinado español las puertas de la fase final de la Eurocopa de 1984 en que se proclamó subcampeona. Como tema no hubiese estado mal por ser uno de los partidos míticos de La Roja (bueno, entonces aún no se la denominaba así), de no ser por el añadido que se iba a destapar un posible amago, tongo o manipulación del partido. España tenía que ganar de 11 goles. Y lo hizo. Pero Mamen Mendizábal, la responsable, y su equipo llevaron al plató a Lobo Carrasco, J. Señor, Camacho, Alfredo Relaño, Maldini y a un aficionado que estuvo en el Villamarín, escenario del choque. El resto, recortes de diarios con las quejas de los jugadores de Malta desmentidas por los presentes. ¿Investigación? Brilla por su ausencia.