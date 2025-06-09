El final está ya próximo

Creado: Actualizado:

Por los pasillos de Prado del Rey no se habla de otra cosa: de cuando será el final definitivo de La familia de la tele. Oficialmente no hay nada pero los responsables de RTVE ya aceptan que ha sido un fracaso, y además, caro; y que no habrá una segunda temporada. Fue una mala idea insertarla en un público tan encorsetado, si se quiere, pero fiel al fin y al cabo, al que, además de no gustar, lo han desorientado con tantos cambios, y además diarios, en un desesperado intento de evitar el inevitable naufragio. Baste decir que el eterno Saber y ganar de Jordi Hurtado o los documentales de La 2 ya tienen más audiencia que los ex de Sálvame que entran y salen del mal llamado show como si de un vodevil se tratase. La última en llegar ha sido Cayetana Guillen Cuervo a la que han puesto al frente de Versión Cayetana en la que, con los colaboradores, escenifican escenas cumbres de series míticas de la casa. Debutaron con el momento en que en Verano azul se da a conocer la muerte de Chanquete. Quedó tan cutre que si llega a verlo se vuelve de cabeza a la tumba.