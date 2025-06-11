Influencers que no influyen

Creado: Actualizado:

Ahora mismo igual no están al corriente del caso, pero vamos a explicárselo. Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, y Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, pertenecen a esa generación de “ninis” que no estudian ni trabajan pero aprovechando el tirón de ser hijos de quienes son, viven de vender exclusivas y, sobre todo, de lo que cuelgan en las redes sociales. Hasta ahora les había ido medio bien con la ayuda de Terelu, colocándose, ella se entiende, como colaboradora en algún que otro programa del corazón, matutino o de sobremesa. Cuando la feliz pareja se enteró de que iban a ser padres vendieron la idea a la productora Cuarzo (habitual de Mediaset en general y de las Campos, en particular) de rodar un docudrama que mostrase el día a día, el paso a paso, de su embarazo, explicando sus sensaciones hasta el momento del parto. Dicho y hecho. Pero, ¡ah, amigo!, ninguna plataforma, más allá de una revista, ha comprado la idea.Y ahora no saben qué hacer con el material. Lógico. Quieren vender intimidad cuando se han quejado toda la vida del acoso mediático.