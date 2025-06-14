Creado: Actualizado:

Ya lo aseveró el torero Rafael Guerra, Guerrita, aunque hay quien asegura que se apropió de una sentencia anterior de Charles Maurice de Talleyrand. En cualquier caso, se ajusta como anillo al dedo al tema: “lo que no puede ser, no puede ser... y además es imposible”. Y el tema es la cancelación, ya era hora, cabría añadir, de La familia de la tele en La 1. No queremos ponernos medalla alguna, pero desde antes de su estreno, ya auguramos, desde este modesto rincón, que el proyecto era inviable. El espíritu Sálvame, y además con idénticos protagonistas, no tenía cabida en la pública. Y así ha sido. Sin hacer caso de los designios previos que impidieron su estreno en fecha prevista (muerte del Papa, fumata blanca y apagón) siguieron en adelante. Y lo suyo ha sido un desplome en toda regla: del 10 pelado al 5,4. La duda está en cuándo llegará el corte final. Hace unos días querían hacerlo coincidir con el Tour, que ocupará la primera hora de la tarde en La 1. Pero este jueves y ayer viernes ya no hubo programa por el caso Santos Cerdán. Igual ya no vuelven más.