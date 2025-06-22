Siguen con los mismos errores

Creado: Actualizado:

n Sigue avanzando el Mundial de Clubes para constatar dos cosas. Una, que la calidad deportiva, y con ella el interés, brilla por su ausencia y dos, aunque parezca un contrasentido, que todo este tinglado se mueve, única y exclusivamente, por el dinero. Un negocio, dicen, de mil millones en el que todos quieren untar pan. Y pasa lo que pasa, que en Mediaset, cadena a la que DAZN le ha cedido los derechos en abierto para España, los comentaristas (sobre todo Manu Carreño, que para eso es el máximo responsable) están más tiempo haciendo publicidad en directo que siguiendo el partido. De patrocinadores y promocionando otros espacios de la cadena. Y no solo eso. También les ha dado por dividir la pantalla en dos, en según qué momentos, reduciendo la correspondiente al juego, para colocar un anuncio, con el sonido de la publicidad y no la del partido. Eso pasa principalmente en lesiones y cambios, con lo que uno se entera tarde y mal de quién ha entrado y salido del campo. En fin, un contrasentido. Y esto sigue y sigue, ¿queremos decir que habrá más ediciones?