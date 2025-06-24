Sobera, presentador para todo

Creado: Actualizado:

n La verdad es que Carlos Sobera (Barakaldo, 1960) es un personaje de lo más singular. Licenciado en derecho y profesor universitario, un buen día lo deja todo para ser cómico, en el concepto más tradicional de la palabra: teatro, cine, radio... hasta que en 1999 aparece en televisión presentando, en Telecinco, 50 x 15, ¿Quién quiere ser millonario? Y de ahí al estrellato con su soltura y su peculiar manera de enarcar las cejas. Las cadenas se lo rifaban. De Mediaset a Atresmedia y de ahí a La 1, para ponerse al frente de Atrapa un millón. En el 2016 de nuevo a Telecinco con su First Dates que aún sigue. Y desde ahí se ha convertido en un presentador todo terreno conduciendo galas de Supervivientes y aceptando, es de suponer con contrato, estrenar todo concurso que se le pone por delante. Ahora está a las puertas de aspirar al liderazgo del prime time veraniego, con Todos por ti, que va a debutar este miércoles con el clásico juego de preguntas y respuestas que implicará a familias enteras para llevarse el dinerito aunque haya que repartírselo entre todos.