La promoción inacabable

Creado: Actualizado:

Santiago Segura es un personaje de lo más singular. Por una cosa u otra tiene una cuota de pantalla muy por encima del resto de mortales. Su estrategia comienza por decir que sí a toda propuesta que le llega, no importa de qué cadena, para intervenir en programas de todo tipo y condición, bien sea como concursante, tertuliano, presentador o jurado. A cambio de esta pequeña servidumbre, que a veces provoca sensación de hastío pero que también refuerza su popularidad, tiene las puertas abiertas de par en par para promocionar su última película que, sacando la media, viene a ser un par de veces al año. Ahora está de gira con su Padre no hay más que uno 5. Ha estado en todas partes. Y a veces hasta en dos sitios a la vez (uno de ellos no era directo, evidentemente). El último, este domingo en Fiesta donde, es de suponer que por desconocimiento, hizo un chiste de dudosa gracia. El programa acabó antes por el Mundial de Clubes. Y él, ni corto ni perezoso, soltó: ¡Ah, sí, el Inter de Milán contra Miami Heats! Emma García tampoco tenía ni idea de qué partido se trataba.