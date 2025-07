La nueva vida de Chenoa

Creado: Actualizado:

María Laura Corradini Falomir (Mar del Plata, 1975) igual no les suena de nada. Pero si les decimos que esta argentina, criada en Mallorca, responde al nombre de Chenoa, a lo mejor sí. Cuarta en la primera edición de Operación Triunfo (2001) y mediática, especialmente, por su relación sentimental con David Bisbal y con una carrera musical claramente a la baja, languidecía como jurado desde las primeras ediciones de Tu cara me suena en Antena 3, condición en la que aún sigue. Pero hete aquí que en este 2025 ha reverdecido viejos laureles. Cara visible de una campaña publicitaria de un limpiador que se atreve con cualquier mancha que se le ponga por delante, ha triunfado, y por todo lo alto además, en La 1 conduciendo un concursito titulado The Floor que ha conseguido liderar el prime time de su emisión de la primera a la última entrega superando a Telecinco y a la propia Antena 3. Como no será la cosa que para este verano ya tiene nuevo programa en RTVE. Se trata de Dog House en el que la cantante tratará de buscar hogar para perros abandonados.