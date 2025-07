Estropeando una buena idea

Creado: Actualizado:

A orillas del Mediterráneo leo que la cúpula directiva de RTVE ha decidido adelantar 75 minutos (de las 23.00 iniciales a las 21.45) el Grand Prix de los lunes. Pienso que ya era hora que escuchase las críticas generalizadas de que las dos de la madrugada no son horas, ni aun estando de vacaciones, para acabar un programa familiar y líder de audiencia, además. Así que en casa nos sentamos ante el televisor. Y, ¡oh sorpresa! de las 21.45, nada. Tras las interminables promociones de la casa, el Grand Prix echa a andar a las 21.50 pero con un... resumen del programa anterior. Más pausas para anunciar programas, series y concursos y lo que es el show en sí no comienza hasta las 22.20... Resultado: el enfrentamiento de las dos poblaciones en liza, Alagón y San Sebastián de Gomera no finalizó a las dos, pero sí a la una. O sea, un desastre. Y las reacciones, ya el mismo martes, no se hicieron esperar. De tomadura de pelo para arriba. No sabemos a qué brillante CEO se le ocurrió lo de poner el resumen de algo ya visto, al menos por los seguidores habituales, pero sonó a burla y cruel, además.