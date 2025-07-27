De vergüenza ajena

Creado: Actualizado:

El tópico de que durante el estiu no se producen noticias y que hay que suplirlas con lo que antaño se calificaban como “serpientes de verano” ya no tiene ningún sentido hoy en día. Pero en YAS verano, que en Antena 3 sustituye al de Sonsoles Ónega de vacaciones, no deben de haberse enterado por lo visto este viernes. Resulta que la cantante María Jiménez se compró un casoplón en Chipiona para disfrutar de sus últimos años. Muerta ella la ocupan su hermana y su sobrina. Y por lo que sea han decidido reconvertir lo que antes era la casa para invitados en cuatro apartamentos... de 25 metros cuadrados (cama, lavabo y un saloncito) a 180 euros la noche en temporada alta. En YAS le dedicaron veinte minutos de publireeportaje al tema. Pero ojo, no tienen cocina ni acceso a la piscina (una barbacoa y una cafetera en el exterior) ni a la zona noble de la casa. Y encima tuvimos que oír la pregunta idiota del día por parte de una colaboradora. “¿Podemos dormir en la misma cama que usó algún famoso?” Menos mal que la hermana no contestó lo de “sí, y no hemos cambiado las sábanas para ti”.