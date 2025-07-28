El luchador espectáculo

Creado: Actualizado:

Aún no habíamos tenido tiempo de comentar la figura de Hulk Hogan (1953-2025) fallecido esta pasada semana y una de las máximas estrellas de la lucha libre a nivel mundial. En Lleida, aunque mucha gente lo ignora por ser demasiado joven, tuvimos la suerte de ser uno de los templos del catch en este país con una saga de grandes luchadores encabezados por los Peyron, padre e hijo, en categoría masculina y Puri Arroyo, en femenina. A Hogan lo descubrimos en Telecinco entre 1990 y 1994 en el programa Pressing Catch que se emitía en las mañanas dominicales con los impagables comentarios de José Luis Ibañez y Héctor del Mar. Siempre invencible, en su rol de bueno sobre el ring, tuvo que vérselas con luchadores igualmente populares como André, el Gigante (que debutó en el cine con La princesa prometida), Randy Macho Man Salvaje, El último guerrero, Terremoto Eartquake, o el Enterrador. Hulk también saltó al cine en Rocky III y tuvo hasta su serie televisiva propia, Thunder in Paradise. Fue, sin duda, todo un referente para una generación adolescente.