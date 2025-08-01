¿El público debe ayudar?

Creado: Actualizado:

¿Algo que declarar? se hunde en La 1 con tan solo dos programas. Sin el cojín de la Eurocopa Femenina ha perdido más de cinco puntos por el camino y del 13,3 ha pasado al 8 pelado. Ya lo dijimos en su estreno. Es un programa que cuajaría en Mediaset, pero en la pública no. Y todavía no nos explicamos cómo los defensores de los derechos de la mujer, del hombre y de los colectivos no han saltado aún ante esta subasta en que él o ella deben escoger una pareja para irse juntos a Canarias. La elección la marcan secretos personajes que se esconden en una serie de maletas. Esta semana, sin ir más lejos, la cosa iba de que a una chica le olían los pies, un candidato soltaba flatulencias sin orden ni concierto o una chica fue infiel a su pareja durante su embarazo. Pero lo peor de todo está en esa (mala costumbre) de los electores de pedir consejo al público sobre a quién deben o no eliminar. Lo del comodín del plató puede estar bien para concursos culturales pero en este, entre las risas del presentador, parece más propio de un circo romano con el pulgar hacia arriba o hacia abajo.