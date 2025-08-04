Terelu jamás se rinde

Creado: Actualizado:

Si existe un personaje en televisión capaz de cargar con carros y carretas con tal de seguir en el candelero no hay otro como Terelu Campos (Málaga, 1965). No importa cuántas veces se caiga, vuelve a levantarse y, por lo que sea, siempre está ahí. Su hermana, Carmen Borrego, ya ha tirado la toalla, pero ella no: da igual la cadena que sea y le da igual si es tertuliana, concursante (de Supervivientes a Bake Off) o presentadora. Y todo ello lo compagina con portadas en revistas. La última en bikini y la polémica de si ha sido retocada poco o mucho. También lo alterna con titulares sobre lo que echa de menos de una pareja o las puyas que se lanza con su consuegra y su yerno... El caso es que este verano cierra el ¡Fiesta! de fin de semana con su sección Aires de Fiesta, viaje al pasado mediático. De momento ya ha diseccionado a Julio Iglesias, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Pero en el fondo lo que hace es homenajear a su madre, Teresa Campos: lleva sus zapatos y todos los cortes surgen de las entrevistas que les hacía a los protagonistas en sus programas televisivos.