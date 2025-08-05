Veo 7, la última en llegar

Creado: Actualizado:

Por si no se han dado cuenta o aún no se han enterado, desde hace un par meses, en la TDT tienen, para escoger, un nuevo canal. Se trata de Veo 7. En realidad nuevo no es aunque llevaba, hasta su reaparición, para ocupar el espacio que dejó vacío en su momento Gol Play, trece años de ausencia. Como Veo debutó en el 2005 y dejó de emitir en el 2011 nunca tuvo una gran audiencia pero en su momento contó en nómina con Carlos Pumares, Agustín Castellote o Federico Jiménez Losantos. Su momento de gloria lo obtuvo, por si no lo recuerdan, el 4 de julio del 2009 en su espacio Doce horas sin piedad en que entrevistaron durante todo este tiempo, salvo las pausas publicitaras para descansar, a Pedro Ruiz. Su programación actual no es, la verdad, gran cosa. Serie de nivel medio bajo aunque destaca por las mañanas la remisión de varios capítulos de Los vigilantes de la playa, un pequeño clásico de la televisión de los ochenta y parte de los noventa, con David Hasselhoff, el de El coche fantástico y Pamela Anderson y sus atrevidos bañadores. Su cine tampoco va mucho más allá.