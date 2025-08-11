La nostalgia no es un error

Creado: Actualizado:

De todas las definiciones que la RAE otorga al concepto nostalgia nos quedamos, porque se ajusta como ninguna otra al caso que nos ocupa, con la de “el recuerdo de algo perdido”. Y eso es lo que nos ocurre con la televisión de ahora mismo y que el brillante Viaje al centro de la tele con el que La 1 nos deleita este verano, de martes a viernes, antes del supuestamente programa estrella de la noche cuando en realidad la estrella está en la previa. ¡Bueno, a lo que vamos! Dejando a un lado el apartado musical, en el que cabría una mayor discusión, lo que se constata en los escogidos resúmenes de cada programa es que, ahora mismo, ya no quedan en ninguna de la parrilla, y salvo honrosas y contadísimas excepciones, profesionales que aporten credibilidad, solvencia, carisma y dicción, sobre todo dicción, como los que impartían docencia de cómo colocarse ante una cámara. Viendo a Iñigo, Àngel Casas, Mercedes Milá (antes de GH por supuesto), Amestoy, Kiko Ledgard y muchos otros, se comprende aquello de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”.