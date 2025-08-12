Reivindicando a Cárdenas

Creado: Actualizado:

Javier Cárdenas (Barcelona, 1970) ha hecho gala en todos sus programas televisivos de un comportamiento, desde el punto de vista ético y moral, de lo más reprochable. En aras a una popularidad, que la logró y mucho, y audiencia, elevó a la categoría de estrellas, fugaces en la mayoría de las veces, a lo que entonces se calificaron de “frikis” a los que exhibía en pantalla de una manera de lo más execrable. Por Crónicas marcianas de Telecinco, su hábitat natural, desfilaron, como si de atracciones de feria se tratasen, Tamara (luego Yurena), Paco Porras, Loly Álvarez, Arlequín, Toni Genil, Leonardo Dantés, Carmen de Mairena, El Pozi, La Pantoja de Puerto Rico, Bernardo o Carlos Jesús. Luego los reunió a todos en una incalificable película, FBI: Frikis Buscan Incordiar de infausto recuerdo. Ahora que se ha estrenado la serie Superestar de Nacho Vigalondo, sobre el “tamarismo”, fenómeno en el que jugó un papel destacadísimo, apenas se le menciona. Y Cárdenas se ha enfadado. No es para menos, lo que ya se está tardando es en hacer una serie con él de protagonista absoluto.