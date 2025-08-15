En expectativa de destino

Creado: Actualizado:

Va avanzando agosto y, entre olas de calor extremas e incendios, van atisbándose, porque el mundo no se detiene pese a tanta adversidad, las novedades de las diferentes cadenas para el otoño, que suele comenzar ya en septiembre. Y uno de los hechos que está llamando más la atención es que, de momento, en ninguna de ellas aparecen dos nombres, en otra hora eran fijos en cualquier programación, los de María Patiño y Belén Esteban. Aclarada ya la polémica, absurda, por otra parte, de si tenían contrato o no con RTVE, más allá de la cancelación de La familia de la tele, ya que dependía de la productora y no del ente público, se ha visto que, ahora mismo, están en lo que antes se denominaba “expectativa de destino”. Telecinco no cuenta con ellas porque considera que su modelo de explicar temas del corazón está ya agotado. A Antena 3, cada vez más centrada en productos de entretenimiento familiar, no les interesa. Y a la pública, visto lo visto, tampoco. Así que, salvo que en Ten les vuelvan a abrir aquel humilde pisito desde donde emitían el Ni que fuéramos... no las vemos, no.