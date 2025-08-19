De presidenta a concursante

Creado: Actualizado:

El mundo de la tele no para de darnos noticias hasta el punto que, muchas veces, nada es lo que parece y lo que hoy es blanco, mañana es negro, y viceversa. La (pen)última sorpresa la hemos tenido al conocer la lista de concursantes que han partido hasta Costa Rica para grabar las entregas del reality de RTVE, a emitir cuando esté todo convenientemente editado, Hasta el fin del mundo que, presentado por Paula Vázquez, que es un poco como el Guadiana televisivo, resulta una mezcla del antiguo Pekín Express con un ligerísimo toque de Supervivientes. Aquí los esforzados viajeros por el continente hermano tendrán que pateárselo pero sin poder viajar en avión ni usar el móvil. ¡Cuánta crueldad, Dios mío! Y en esa lista nos encontramos con nombres como Rocío Carrasco ( La 1 es el único hábitat en que todavía la acogen), Yolanda Ramos, rebotada de Antena 3, y Alba Carrillo, que últimamente no se pierde una; pero sobre todo destaca la figura de Cristina Cifuentes. Ya lo ven, de presidenta de la Comunidad de Madrid a concursante dispuesta a darlo todo.