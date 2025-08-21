Otra vez con el cristalito

Creado: Actualizado:

Otra vez con lo mismo, tomando con referencia al siempre sabio refranero y su indiscutible máxima: nada es verdad o mentira. Todo depende del color del cristal con el que se mire la cosa. Este fin de semana tuvimos un ejemplo palmario a lo largo de las retransmisiones televisivas del Mallorca-Barça y del Real Madrid-Osasuna. Hubo más, pero vamos a pasar de puntillas por la jugada del 0-2 azulgrana o del penalti del 1-0 en el Bernabeu. Vamos a centrarnos en la previa mallorquina, cuando Joan García tuvo que abandonar precipitadamente el calentamiento por molestias en una mano. Comentario de los locutores. Esperemos que no sea nada, porque si ha de ser titular Iñaki Peña, sería el hazmerreír mundial, por lo que ya todos ustedes saben. El martes, debuta en el Madrid el argentino Franco Mastantuono, con dorsal del filial pese a los 60 millones invertidos. Existía una posible demanda por alineación indebida anunciada con antelación por Miguel Galán, presidente del CENAFE. Sale y juega. Del tema ni una palabra a lo largo de la retransmisión.