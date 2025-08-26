El triste devenir de Terelu

Creado: Actualizado:

En Telecinco están planteándose seriamente qué hacer con Terelu Campos. A la sombra siempre protectora de su madre, María Teresa Campos, se abrió un camino pese a que como presentadora nunca ha pasado de mediocre y su popularidad la alcanzó más por sus trifulcas familiares que no por sus méritos profesionales. Tras varias idas y venidas por diversas cadenas había conseguido quedarse con una parte, inicialmente, de la final del Fiesta del fin de semana y durante las vacaciones de Emma García, la titular. Se trataba de una mala copia del ¡Qué tiempo tan feliz! de su madre con un toque lacrimógeno y otro de maldad, dedicado a personajes, la mayoría ya fallecidos: Rocío Dúrcal, Rocío Carrasco, Manolo Escobar, Carmen Sevilla; y otros en horas bajas como Isabel Pantoja o, retirados voluntariamente, como es el caso de Pepa Flores. La audiencia, en picado. Este fin de semana la pusieron como apertura y la cosa aún empeoró más. Las redes le han llamado de todo: impostada, sobreactuada y calificativos similares. Lo dicen ahora mismo, no saben qué hacer con ella.