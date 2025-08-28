Telecinco, a por todas

Creado: Actualizado:

Aún no ha acabado oficialmente el verano y Mediaset ya ha puesto en marcha su maquinaria pesada, pensada para el otoño, para recuperar de una vez por todas el liderato perdido. Y lo va a hacer poniendo en el escenario a una de sus bazas más relevantes, de las que no le suelen fallar nunca: Supervivientes con el adjetivo añadido de All Stars. Léase concursantes que en un debido momento dieron noches de gloria al reality. De momento, y a falta de dar a conocer dos o tres nombres que se conocerán días o momentos antes de su estreno el próximo jueves, 4 de setiembre, el elenco es esforzado, además de influencers y famosillos de Mujeres y hombres y viceversa, está encabezado por Gloria Camila Ortega Mohedano, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, que siempre está ahí; Sonia Monroy, veterana que siempre da la nota en la puerta de los Óscar ataviada con la rojigualda; Jessica Bueno, ex, entre otros muchos, de Jota Peleteiro; Kike Calleja, el tertuliano cotilla de Mediaset, y Elena Rodríguez, madre de la ya poco conocida Adara Molinero.