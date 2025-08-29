Poncela, un todoterreno

Creado: Actualizado:

Este verano está resultando letal por lo que a las figuras mediáticas se refiere. Acaba de fallecer el actor Eusebio Poncela (Madrid, 1945), un todoterreno de la interpretación que lo mismo brillaba en el cine, teatro o televisión y que, como no podía ser de otra manera, también fue protagonista en la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida, concretamente en su sexta edición, en marzo del 2000. A Poncela, televisivamente hablando, le recordamos en la mítica Los gozos y las sombras, pero sobre todo, como protagonista a lo largo de sus ocho capítulos de Las aventuras de Pepe Carvalho (1986), el detective gastrónomo surgido de la pluma de Vázquez Montalbán. Lo destacamos por el hecho de que fue el actor que más veces lo llevó a la pequeña pantalla. Juanjo Puigcorbé, años después, lo hizo cuatro veces en un personaje al que dieron vida Juan Diego, Carlos Ballesteros, Patxi Andión, Omero Antonutti y hasta el mismísimo Constantino Romero. Además, con Poncela, también gozamos con Ovidi Montllor como el inefable Biscuter y Alicia Sánchez como la enamorada Charo.