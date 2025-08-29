Muere de forma accidental el propietario de un conocido restaurante de la Seu d'Urgell: habría caído por las escaleras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El restaurador Denis Michel Chupin, secretario de la Asociación de Vecinos de la calle Capdevila de La Seu d'Urgell, murió este jueves de forma accidental en su establecimiento, el restaurante-crepería Ignasi, cuando preparaba productos para la jornada y para la fiesta mayor, informó ayer Ràdio Seu. Los Mossos d'Esquadra apuntaron que el finado, de unos cincuenta años, habría sufrido una caída por las escaleras, aunque la autopsia determinará las causas del deceso.

La noticia causó consternación en la ciudad, especialmente en la calle Capdevila, donde está ubicado el establecimiento, y en el sector de la restauración. Amadeu Gallart, exalcalde y vecino de esta calle calificó esta pérdida como “doblemente lamentable, por lo que representa una muerte por accidente y porque estaba al frente de un restaurante muy prestigiado de La Seu”. Recordó, en declaraciones a Ràdio Seu, que Denis Chupin era originario de la región francesa del Loira, pero llevada muchos años establecido en la capital del Alt Urgell, donde se había convertido en un “dinamizador” de esta parte del núcleo antiguo y que se había implicado organizando fiestas y actividades, como una cena vecinal.

Los vecinos también destacaron que el Restaurant-Creperia Ignasi es un punto de dinamización de la calle, que creen que necesita una reactivación.