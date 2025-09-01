Se rompe el mercado

Creado: Actualizado:

A este paso lo de los fichajes televisivos va a dejar en nada al mercato futbolístico de cada verano. Quien más y quien menos busca reforzarse para no quedar mal ante la cada vez más insistente competencia. En este contexto, cabe decir que Antena 3, y más concretamente para el retorno de Espejo público matinal de Susanna Griso, últimamente un tanto alicaída ante el empuje de Ana Rosa, otra vez en las mañanas, en Telecinco y de Mañaneros en La 1, ha echado la casa por la ventana. Su largo programa ha sido dividido en secciones, tocando todos los palos de la actualidad, y que serán conducidos por estrellas mediáticas más allá de las cámaras. Así tenemos que debutarán esta semana nombres como Albert, ahora sin la “o”, Rivera, el exlíder de Ciudadanos y que se decanta hacia el centro o el mismísimo Josep Borrell, ahora líder de la diplomacia europea y, aún hay más, Gemma López se va a la sección de entretenimiento, eufemismo que esconde al apartado del corazón de toda la vida, junto a... Cristóbal Soria, exazote del madridismo en El chiringuito.