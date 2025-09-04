Dos despropósitos, dos

Creado: Actualizado:

Se ven tantas cosas absurdas en televisión, especialmente en los programas del corazón, que uno piensa en sí qué tamaños desatinos no serán fruto de un refinado plan para generar controversias. En pocos días hemos asistido, y curiosamente ambas en Telecinco, a dos despropósitos mayúsculos. El primero protagonizado en TardeAR, que el lunes ya dejará de existir, por Tamara Falcó. Ha colgado una foto en la que aparece en topless pero de espaldas. Bueno, en las redes ha ardido Troya y la han llamado, entre otras cosas, mala cristiana. Pues bien, en el programa le dedicaron media hora de reloj discutiendo sobre si lo era o no. Horrible. El domingo, en Fiesta llevaron a Makoke, experta en vivir de las exclusivas. Apareció, previo cobro, claro, en portada en una revista con este titular: “Makoke hundida” y de subtítulo “Está pasando uno de los peores momentos de su vida”. La discusión, subida de tono, versó sobre si la portada estaba retocada, para mal porque aparece con mala imagen, pero nadie le preguntó sobre qué era lo que le pasaba. Se ve que eso no interesaba. Penoso.