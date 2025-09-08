Eso sí, con unas risas

Creado: Actualizado:

Antena 3 ha puesto en manos del exfutbolista Joaquín Sánchez y de su esposa, Susana Saborido, su suerte en la noche de los sábados de cara a la temporada que acaba de arrancar. Y no le ha ido nada mal. Su Emparejados, que va por su segunda temporada (se estrenó el 5 de septiembre del 2024), enganchó a la audiencia. Natural. El tirón de Joaquín, desde que triunfaba en el Betis, es notable y su esposa se complementa muy bien con él. A Emparejados, van sin malos rollos y en un clima la mar de distendidos, parejas sentimentales, hermanos, padres e hijas, yernos y suegras... a hablar de sus cosas y a echarse unas risas. El estreno lo protagonizó Bertín Osborne que acudió al plató con su hija Alejandra. Se rieron mucho y él confesó que acaba de hacerse la vasectomía que, visto lo visto, ya estaba tardando en pasar por el quirófano. Pero debería dosificarse más. Aún no hemos olvidado su paso por TCMS. El lunes abrió El Hormiguero de Pablo Motos con Sergio Ramos entrando desde México. Cinco días después invitado en Emparejados. ¿Es que no había nadie más disponible?