Joaquín Prat, el salvador

La suerte está echada. Telecinco va a jugarse el liderato de las tardes con el programa El tiempo justo de Joaquín Prat Sandberg (Madrid, 1975). Hijo del mítico Joaquín Prat (1927-1995), un todoterreno televisivo de los que ya no quedan, va destinado con su nuevo programa a luchar por la audiencia ante dos rivales ya consolidados como Malas lenguas de La 1 con Jesús Cintora y, sobre todo, con la reinona en esa franja horaria, que incluso obligó a retirarse a la mismísima Ana Rosa a sus cuarteles matinales, que no es otra que Sonsoles Ónega y su Ahora Sonsoles en Antena 3. No lo va a tener fácil pero Prat junior tiene escuela y bagaje. Debutó ayer y se espera que antes del fin de semana plante cara. Estará ayudado por María Puy y, sobre todo, por el emergente César Muñoz, ahora mismo el niño mimado de Mediaset al que se le augura un gran futuro en la operación limpieza que se avecina. La casa se ha roto la cabeza con el título de su programa. ¿No ven semejanza con el legendario El precio justo que encumbró su padre a lo más alto de la popularidad?