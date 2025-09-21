Los bloqueos de ‘La Voz’

Creado: Actualizado:

Ha vuelto La Voz a Antena 3. Nuevamente con el liderazgo en la audiencia, cosa que no constituye ninguna sorpresa. Y más allá de su excesiva duración porque, por lo visto no lo saben, hay gente que trabaja los sábados, el concurso incurre en dos defectos que no solamente no se solventan, sino que se agravan a cada edición. Uno. Cada vez más los “coaches” son más protagonistas que los concursantes, cuando debería ser exactamente lo contrario. Esta vez las estrellas son Pablo López, más líder que nunca, Malú, Sebastián Yatra, que ha regresado, y Mika, el cantante británico libanés, que debuta. Dos. Por si ya resultaba absurdo el bloqueo a los seleccionadores, ahora existe el Superbloqueo. Por si no lo saben, cualquiera de los cuatro puede impedir que uno de ellos pueda tener al cantante escogido para su equipo. Salvo para hacer muecas y postureo cada vez que eso ocurre (y ahora pasa en todas), ¿no creen que los grandes perjudicados son los cantantes? Porque en realidad lo que ocurre es que no pueden escoger en qué manos desean estar para intentar ganar el programa.