El sueño de un jubilado

Creado: Actualizado:

Ahora que se están cruzando apuestas sobre quién estrenará antes, si la Sagrada Familia su Torre de Jesucristo, prevista para junio de 2026 o el Barça su Spotify Camp Nou, Andreu Buenafuente nos hizo llegar desde su Futuro Imperfecto, en la noche de los jueves en La 1, lo que calificó “el sueño del jubilado”. Un vecino de Les Corts barcelonesa, con una vista privilegiada de las obras desde la terraza de su propia casa, se ha montado un canal en YouTube, Camp.nou.now en el que ofrece a diario una crónica diaria sobre la evolución de las obras. Eric Cervetó, ese es el nombre del autor de tan brillante idea, está que lo peta en las redes. Según él, la cosa no está ni al 50 por ciento pero ya se sabe que hoy en día las ciencias, y sobre todo las constructoras, avanzan una barbaridad. Buenafuente, que ha regresado a la programación con pulso firme, y mejores audiencias, ya utilizó el Camp Nou para la promoción de su nueva temporada junto al codirector David Martos. Ya saben la del “no llegamos, no” con respuesta de “Nosotros, sí”. Cervetó debería tener una sección fija en su late night.