La tele enemiga

Los famosos, de esta nuestra sociedad que sólo acepta mediáticos, y si son en redes mejor, visitan los platós por dos motivos: para hablar de lo suyo y si se trata de trifulcas familiares y/o de pareja, mejor. O cuando han de ser objeto de un concienzudo reportaje de investigación. En ambos casos, Mediaset es la casa más adecuada. Tiene la mano rota en estos menesteres. Este lunes, sin ir más lejos, mostraron de todo lo que son capaces en su entrega de los lunes de El precio de... que dirige y presenta Santi Acosta. Titulado como El precio de la codicia, le hicieron un traje a medida a Isabel Pantoja, enemiga declarada de la cadena. Ella no estuvo allí para defenderse, pero el tribunal televisivo la condenó. Tertulianos, todos ellos, doctorados en “Pantojismo” y dos ex-amigas que la dejaron como un trapo: ambiciosa, egoísta que solo vive por y para el dinero y que no le importa dejar cadáveres por el camino, en el sentido figurado se entiende. Incluso afirmaron que a la radiofonista Encarna Sánchez, que bebió los vientos por ella, la exprimió como un limón.