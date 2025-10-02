Palo y zanahoria en Telecinco

Creado: Actualizado:

En el Boig de ayer explicábamos cómo a Telecinco no le tiembla el pulso para despellejar a una de sus víctimas predilectas, y si en el plató se sientan dos ex-amigas, el trabajo ya está medio hecho. Hoy vamos a ver su plan B, en el que alterna, a cambio de suculenta mordida, el clásico palo y zanahoria con otras figuras más o menos mediáticas, que aceptan de buen o mal grado tomar parte en el juego. Nos estamos refiriendo a Bailando con las estrellas. Ese concurso de baile que no tiene grandes índices de audiencia, pero que se mantiene ahí, ayudado con el morbo de ver en la pista a Bárbara Rey y Anabel Pantoja. Las dos llevan tiempo siendo, ahora vapuleadas y ahora masajeadas, por Mediaset. Y quieras que no, en el baile son las reinas. La sobrinísima con la ayuda del profesor Álvaro Guerra y la ex-vedette, de Abel Gil. Por cierto, su libro de memorias, Yo, Bárbara, ha sido un fracaso en ventas básicamente porque no explica nada nuevo en ellas porque ya lo ha contado todo. Pero allí está, recordando viejos tiempos en que era la reinona de los programas televisivos de variedades.