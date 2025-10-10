Belén ahora ya es Lady

Creado: Actualizado:

Belén Esteban (Madrid, 1973) tiene la innata habilidad de sorprender siempre al personal. Da igual lo que haga. Siempre está ahí. De toda la fauna salida del universo Sálvame es la única que se mantiene a flote. Desde que saltó a la fama por ser pareja, primero, y madre, después, de la primera hija de Jesulín de Ubrique, su popularidad no ha disminuido un ápice en televisión: no se cuida, su estilismo es francamente mejorable, su dicción no pasa de discreta y le cuesta hilvanar más de dos frases con coherencia... pero el público la adora, sobre todo el que consume redes sociales. Ha vuelto, ahora mismo, a Ten, su hábitat natural, pero podría estar donde quisiese a poco que se lo propusiese. Es sinónimo de audiencia. Su última conquista es haber sido elegida como Lady Beefeater y embajadora de la conocida marca de ginebra en su nueva campaña publicitaria. Belén se fue para la destilería londinense para hacerse las fotos de rigor. El responsable de la casa justificó su elección por “sus contrastados conocimientos del mundo de la ginebra”. Y no iba con segundas.