Hipocresía llevada al extremo

Cuando empezaba en esto, en mi paso por El Noticiero Universal, para poder asistir presencialmente a las clases del último curso en la UAB, un compañero de redacción, bregado en mil batallas, me confesó que las exclusivas del corazón, que aún no habían alcanzado el nivel actual, solo se movían por dinero y, a partir de ahí, según lo acordado, las polémicas, siempre ficticias, eran más o menos grandes. Han pasado los años, sí, pero todo sigue igual. El (pen) último ejemplo, porque aún vendrán más, sin duda, es la portada en diversas revistas (Diez Minutos, Semana ...) del hijo de Alejandra Rubio y Carlos Constanzia. Se ve claramente que se trata de un posado y no de un robado. Y ahora, tras el cobro pertinente, la pareja habla de derecho a la intimidad y de acoso a su vida privada por parte de los medios. ¿Se puede ejercer una hipocresía y un cinismo mayor? Tampoco sorprende tanto de una familia, una y otra, que vive de las exclusivas. Y de esta última están tarifando en cuenta corriente, padre, madre, abuelas y demás familia porque es pasto de tertulianos insaciables.