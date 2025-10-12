La 1 está que se sale

Creado: Actualizado:

Si exceptuamos el ridículo, porque no puede ser catalogado de otra manera, de RTVE al gastarse el dinero y las ganas con La familia de la tele, desoyendo al más mínimo sentido común, lo cierto es que todas sus decisiones para mejorar el nivel y la audiencia de la cadena han sido las correctas. Es decir, le han funcionado todas y especialmente en este retorno a la programación convencional tras el verano. Consolidada ya la segunda plaza en el ranking, relegando a Telecinco a la tercera; va ya a por el liderato absoluto. Solo hay que echar un vistazo a la parrilla. La revuelta de Broncano vuelve a recortar terreno a Pablo Motos (¡Vale! Todo depende del peso de los invitados que vayan a El Hormiguero); Mañaneros es el programa más visto por las mañanas por encima de AR y Susanna Griso; Directo al grano ha pulverizado a Joaquín Prat en Mediaset y empequeñece a Sonsoles Ónega en Antena 3 y Aquí la Tierra, un programa modesto que ya alcanza el 14, antes del Telediario. Cómo será la cosa que Jacob Petrus tendrá una versión en catalán en la nueva La 2 Cat.