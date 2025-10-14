La 2Cat ya está aquí

Creado: Actualizado:

La irrupción de La 2Cat ya ha llegado para quedarse. Perfecto, pero el despliegue será progresivo. Antes de final de año su emisión en catalán se espera que sea del 70 por ciento y para el 2026 acabará siendo del cien superando flecos que, ahora mismo, resultan evidentes. Lo de las películas también es otro tema. De momento los jueves sí, cosa que ya ocurría con anterioridad. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenida sea la nueva cadena que, además de llegar con presupuesto y una cartera de estrellas para colocarse delante de las cámaras, obligará a TV3 a ponerse las pilas, cosa que también está ya haciendo. O sea, que saldremos todos ganando. Eso sí, lo del fútbol, siendo una buena idea, tiene un detalle que chirría. David Figuera, gallego de nacimiento pero en Barcelona desde el 2010, se estrena hoy con el España-Bulgaria, partido que puede sellar el pase de la Roja al Mundial del próximo año. La selección en catalán no se oía desde 1998 en el torneo celebrado en Francia. Razón de más para llegarse a Valladolid, que está aquí al lado, en vez de retransmitir desde Sant Cugat.