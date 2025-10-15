Sí, ella es la noticia

Creado: Actualizado:

Si algo nos enseñaron los habitantes del universo Sálvame es que no les hacía falta alguna noticias procedentes de extramuros. ¿Para qué?, si con lo que tenían en casa les bastaba y les sobraba para llenar horas y horas de programación. Sí, es verdad, cuando dieron el salto a La familia de la tele en La 1, la cosa ya no les funcionó igual, pero ahora que han regresado al redil de Ten vuelven a sacarle todo el partido posible a las polémicas y/o exclusivas generadas por ellos mismos. Esta semana a los de No somos nadie les ha venido Dios a ver con el inicio del juicio interpuesto por Belén Esteban, una de los suyos, contra Toño Sanchís, el que fuera, años atrás, representante de la “princesa del pueblo” que ya acuñó en su día, mirando a cámara, con ese salero que tiene por arrobas, aquello de “¡Toño pá-ga-me!”. Pues bien, en Ten andan en plan monotemático con la entrada y salida de los juzgados de los protagonistas (ella siempre acompañada de Miguel, su abnegado y fiel marido) entre una ristra de cámaras y micrófonos. O sea, que tenemos tema para días.