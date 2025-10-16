¡Bundó, que bueno que viniste!

Creado: Actualizado:

Debo reconocerlo. Hacía tiempo que en casa no disfrutábamos tanto de un programa como el que significó el estreno de Xavier Bundó al frente de su L’any que vas néixer. No es nada fácil dar el salto de la radio, por muy bien profesional que se sea, a la televisión. Sirva de ejemplo, José María García, maestro en las ondas y un desastre ante la cámara. Bundó lo consiguió simplemente con entender que la estrella no es el presentador, sino los invitados. Y más aún si estos dan tanto juego como dieron Gemma Nierga y José Corbacho. Y luego conseguir que el NO-DO sea un elemento secundario, de lujo, sí, pero secundario. Pero gracias a él con imágenes exclusivamente centradas en Catalunya pudimos disfrutar de los recuerdos de infancia de la periodista y del actor. La parte de los añorados juguetes de sus primeros años (Madelman, Nancy, Juegos Reunidos...) fue la guinda de un pastel que nos supo a poco, la verdad. Para acabar y aunque no tenga nada que ver con el tema, o sí. En la web oficial de RTVE aún no aparece la programación de La 2Cat. Sigue apareciendo la estatal.