Fútbol y 2Cat no ligan

O al menos de momento. El estreno del España-Bulgaria, en La 2Cat en catalán, con el mismo partido en La 1 en castellano, no funcionó con una audiencia insignificante. Todo tiene su explicación. Fue el peor partido escogido por RTVE para el debut. La Roja es un mal reclamo para enganchar al personal en Catalunya. Y más teniendo la opción, mayoritaria, de seguirlo en la voz de Juan Carlos Rivero, el de siempre. David Figuera, responsable de la narración en catalán, no tuvo la culpa, pero algo influyó que en vez de enviar un equipo independiente a Valladolid, escenario del choque, se optase por comentarlo desde Sant Cugat viendo las imágenes por televisión. Otra cosa sería que en vez de España el partido a emitir fuese uno del Barça, o incluso del Español o del Girona, pero claro, RTVE no tiene los derechos, más allá de los de la selección o de la Copa del Rey. Y en las plataformas que sí los dan existe en el menú la opción del audio en catalán. O sea, que habrá que esperar a la próxima ventana de noviembre ante Turquía y Georgia. No pinta bien la cosa, no.