La ruleta suena engrasada

Creado: Actualizado:

Aunque haya quien todavía no lo tiene claro, los concursos de gran audiencia deben ser fáciles de entender y divertidos. Abrimos paréntesis. Otros como Saber y ganar o Cifras y letras son para una selecta minoría y de ahí su etiqueta de culto. Cerramos paréntesis. Eso lo han asumido tanto Antena 3 como Telecinco para la noche de los sábados. Ganó, por poco, Mediaset con su Bailando con las estrellas, un talent de famosillos donde lo importante no es cómo bailan sino quiénes bailan. Pero Atresmedia la acertó de pleno con su versión nocturna (la de sobremesa sigue ahí) de La ruleta de la suerte. Jorge Fernández y Laura Moure, reforzando la banda musical de Joaquín Padilla con Tayra Taylor, rozaron el empate técnico a base de completar refranes en el papel y una prueba final que nunca gana nadie, pero da igual, el buen rollo y la diversión hace el resto. A eso se le llama jugar sobre seguro. En cambio La 1, que en esa parcela no escarmienta, se quedó con un 5,1 con el insípido Cuánto, cuánto cuánto que, como ya escribimos en su día, apesta a cancelación.