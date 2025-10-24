No hay dos sin tres

Creado: Actualizado:

Segundo programa de Laura Fa y Lorena Vázquez en La 2 Cat con su Mamarazzis y la audiencia aún fue peor que el día del estreno: un 2,9 que, para que se hagan una idea, fue triplicado por la comedia romántica, de perfil bajo, que emitió TV3 a la misma hora. Ya lo comentamos en su momento. El ritmo es demasiado vertiginoso para la potencial audiencia de la cadena pública. En redes sociales puede que sea otra cosa, pero ante el televisor, desde luego que no. El plató sigue sin ayudar, y falta coordinación entre las dos conductoras. Esta vez se centraron en la presentación del libro autobiográfico de Isabel Preysler, que apunta a ventas millonarias (mañana explicaremos la audiencia que tuvo en la noche del jueves en casa de Pablo Motos) y a un detalle que, las cosas como son, ahí sí que estuvieron bien: apenas ni se menciona en el ejemplar la tarea de la periodista Pilar Vidal, responsable de poner en orden los recuerdos de la reina de corazones de este país. La que ha escrito el libro, hablando en plata. Y también explicaron el porqué Antonio Banderas llevó a su hija a casarse en Valladolid.