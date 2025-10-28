Contra la información, toros

Creado: Actualizado:

Las altas instancias de À Punt, la televisión pública de la comunidad valenciana, no han sabido ser ni tan siquiera originales a la hora de contraprogramar la manifestación popular de miles de valencianos que salieron a la calle para pedir la dimisión, por enésima vez, de Carlos Mazón por su papel durante la mortal dana de la que ahora se cumple su primer aniversario y las cosas siguen, en este aspecto, exactamente igual. A los altos mandos de À Punt TV, para cabreo de los profesionales del medio, no se les ocurrió otra cosa que copiar aquello de “pan y circo” que utilizaban los emperadores romanos cuando se avecinaba tormenta. Franco lo modernizó programando partidos de fútbol. El caso es que a la misma hora de la mani emitieron una corrida de toros... de 1997. Sí, una corrida vintage con Enrique Ponce, Luis Francisco Esplá, y Vicente Barrera, en su momento Conseller de Cultura con mando en plaza. ¡Qué pena!, y más si se tiene en cuenta que sus compañeros de À Punt Ràdio se llevaron un Ondas por el tratamiento dado a las inundaciones. Y son de la misma casa.