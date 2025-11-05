Hasta hace daño a los ojos

Creado: Actualizado:

Con la que está cayendo ahora mismo, el tema puede parecer insignificante pero no por ello deja de hacer daño a los ojos cada vez que lo vemos en la web de Tr3ce en su programación de los viernes. Sí, es una cadena minoritaria, y rechazada por algunos por su posicionamiento ideológico, pero ello no impide que sea una especie de irreductible reducto donde, plataformas al margen, el cinéfilo aún puede encontrar películas de antaño que en su día marcaron postura en las salas comerciales. Pues bien, cada viernes, al filo de las 22.00 horas, la cadena emite dentro de su espacio Clàssics, pues eso, un título emblemático. Hasta aquí correcto, pero es que en su página oficial sigue constando que quien lo presenta, y modera después la tertulia de expertos, es José Luis Garci que condujo el espacio desde 2021 hasta 2024. Ya lo lamentamos entonces y lo seguimos lamentando ahora. Garci lo dejó por disparidad de criterios con la cúpula directiva. Lo dejó y ya está, como también dejó en su día su ejemplar ¡Qué grande es el cine! en La 2. Pero, por favor, dejen de engañar al personal.