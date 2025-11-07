Creado: Actualizado:

Desde ayer, Reconciliación, la autobiografía del emérito, ya se encuentra en las librerías francesas. Pero, no corran. No hace falta que hagan una escapada a Perpiñán para comprarlo, como se hacía durante la Transición para extasiarse con las películas prohibidas por la censura de aquí. En menos de un mes llegará, y en castellano, en los puntos de venta autorizados en España. El libro va camino de convertirse en el best seller del año y el regalo, casi obligado, en estas navidades. Su campaña de promoción ha sido muy inteligente. De hecho, los interesados no han tenido que hacer nada, simplemente seguir la corriente. Por entregas, a pequeñas dosis, ya se conocen la mayor parte de los capítulos, sabiamente dosificados en las últimas semanas, y en todas las tertulias, las oficiales, las serias y las más frívolas han aparecido los inevitables “borbonólogos” de rigor que han diseccionado lo que ha dicho, y lo que no ha dicho, Juan Carlos I. A favor o en contra, aplaudiéndolo (poco, la verdad) o denostándolo, lo cierto es que sus confesiones no han dejado indiferente a nadie.