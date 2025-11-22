Daños colaterales

Creado: Actualizado:

¿Se puede morir de éxito televisivamente hablando? Sin duda. El ejemplo más reciente lo tenemos en estas inminentes Navidades. La 1, intentando jugar a caballo ganador, ha apostado por Andreu Buenafuente, con unos más que aceptables índices de audiencia con su Futuro imperfecto, para conducir la parafernalia de salida y entrada de año desde la Puerta del Sol con la inestimable ayuda de su pareja, Sílvia Abril. Perfecto. Por cierto, ayer Buenafuente comunicó que se retira temporalmente por prescripción médica, pero estará en las campanadas. La pareja Buenafuente-Abril será una buena jugada para contrarrestar el efecto Pedroche-Chicote en Atresmedia. Además las uvas se darán de manera simultánea también en La 2 y Antena 3 hará lo mismo con La Sexta. Pero, aquí queríamos llegar, con esta maniobra, TV3 se ha quedado sin su monologuista oficial desde hace tres años el día de Sant Esteve. Buenafuente no puede hacerlo, obviamente, pero en Sant Joan Despí han movido ficha rápidamente. Su sustituto será Quim Masferrer, el superhéroe de El foraster.