Ya lo echamos de menos

No hace ni dos días que dejó de aparecer en la pequeña pantalla y ya estamos echando de menos a Andreu Buenafuente, de baja por prescripción facultativa con un galopante estrés profesional que aconsejan un tiempo de reset y parón. Este jueves su hueco en el Futuro imperfecto de La 1 fue rellenado con un refrito de programas anteriores y con un ejercicio de pragmatismo, en plan “a rey muerto, rey puesto”. RTVE ya ha anunciado su sustituto hasta que pase la tormenta. Un espacio a cargo de la bióloga Fabiola Jones, no, nada que ver con Indiana, que lleva 15 años en África y que defenderá la naturaleza desde la sabana de Namibia, con toques de aventuras y exotismo. Un giro copernicano en el concepto de entretenimiento. Buenafuente también ha dejado momentáneamente su radiofónico Nadie sabe nada de la SER, con Berto Romero, y su Tenorio de los escenarios barceloneses junto a su pareja, Silvia Abril. Aunque quedan días también está en el aire lo de sus campanadas desde la Puerta del Sol. Bien haría la pública en buscar un Plan B, por si acaso.