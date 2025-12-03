Regresa el ministerio

Creado: Actualizado:

Aunque ya está etiquetada como serie de culto y también como una de las mejores producciones emitidas en RTVE, siempre resulta interesante y recomendable recordar y/o descubrir el El ministerio del tiempo, estrenada en febrero de 2015 y que a lo largo de sus cuatro temporadas presentaba a un peculiar organismo secreto fundado en la época de Isabel la Católica, y que durante siglos se dedica a preservar la historia de España, para que nada cambie, para bien o para mal, de lo que ya está escrito e historiado. Los funcionarios del tiempo de todas las épocas van y vienen del pasado (jamás al futuro) enderezando entuertos. Siempre se ha dicho que la serie, creada por los hermanos Pablo y Javier Olivares, ayudó, y mucho, a la divulgación de la historia entre el público más adolescente. A partir de hoy, en la franja nocturna, pueden revisarla, desde el capítulo 1, en Clan. Véanla y disfruten de las idas y venidas por las puertas del tiempo de los agentes Julián, Alonso de Entrerríos, Amelia, junto a sus jefes Salvador, Irene y Ernesto. Seguro que va a disfrutar.