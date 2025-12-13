Basté sí, pero no...

Creado: Actualizado:

El estreno del Pla seqüència de Basté en La 2 Cat batió el récord de audiencia en una cadena tan minoritaria como la suya. Hizo un 9,2. Perfecto pero fue ampliamente superado, sin salir de Catalunya, por el TN Migdia (31,2), TN Vespre (28,9) o incluso el Polònia (17,2) de TV3. En el resto del estado, El Hormiguero de Motos con Dan Brown e Isabel Presley (esa sí es una estrella mediática) llegó al 16,9 e incluso La revuelta de Broncano, con Nathy Peluso, le superó con 12,2. O sea, que sí, pero no... Y permítanme ir un paso más allá. La entrevista me pareció una charla amable entre amiguetes, buscando más el titular que otra cosa. Y lo del plano secuencia sin editar, vamos a dejarlo correr. Cuando la charla discurre en diferentes escenarios (coche, mesa con cafés...) ya es difícilmente creíble, más allá de las pactadas preguntas. Plano secuencia eran, por citar un ejemplo, las entrevistas a fondo de Joaquín Soler Serrano. Una mesa, dos sillas y dejar la cámara y el micro abiertos. Y eso que Urdangarin era el perfecto cebo para el estreno. Miedo da lo que venga después.